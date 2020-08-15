По данным правозащитных организаций, за время протестов по всей Беларуси были задержаны около 7000 человек.
Многие родственники и друзья до сих пор не могут найти пропавших близких. Многие пребывают в растерянности: где искать информацию, к каким инициативам обращаться за помощью, какие права есть у задержанных, у родственников задержанных, у тех, кого недавно выпустили, как получить денежную помощь из фондов пожертвований?
Сегодня по всей стране появляются десятки и сотни инициатив помощи пострадавшим. Людям очень сложно в них сориентироваться.
Чтобы помочь пострадавшим и их родственникам, был создан волонтерский проект probono.by — единый агрегатор открытых инициатив помощи пострадавшим и нуждающимся, пишет интернет-газета Naviny.by.
В рамках проекта действует единый многоканальный круглосуточный колл-центр +375 44 709-79-11. По этому телефону волонтеры помогут связать пострадавшего с инициативами, которые готовы ему помочь.
Probono.by работает по нескольким направлениям:
- поиск людей
- адвокатская помощь
- юридическая помощь
- помощь правозащитников
- медицинская помощь
- психологическая помощь
- финансовая помощь
- другие инициативы и виды помощи