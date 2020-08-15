По данным правозащитных организаций, за время протестов по всей Беларуси были задержаны около 7000 человек.

Многие родственники и друзья до сих пор не могут найти пропавших близких. Многие пребывают в растерянности: где искать информацию, к каким инициативам обращаться за помощью, какие права есть у задержанных, у родственников задержанных, у тех, кого недавно выпустили, как получить денежную помощь из фондов пожертвований?

Сегодня по всей стране появляются десятки и сотни инициатив помощи пострадавшим. Людям очень сложно в них сориентироваться.

Чтобы помочь пострадавшим и их родственникам, был создан волонтерский проект probono.by — единый агрегатор открытых инициатив помощи пострадавшим и нуждающимся, пишет интернет-газета Naviny.by.

В рамках проекта действует единый многоканальный круглосуточный колл-центр +375 44 709-79-11. По этому телефону волонтеры помогут связать пострадавшего с инициативами, которые готовы ему помочь.

Probono.by работает по нескольким направлениям: