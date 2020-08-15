Приближенные Александра Лукашенко связывались со своими контактами в Кремле и обсуждали с ними возможность бегства в Россию в том случае, если они будут свергнуты.

Об этом в субботу, 15 августа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника в Москве, знакомые с соответствующими переговорами, передает Deutsche Welle.

При этом агентство считает уступкой Кремлю со стороны Минска выдачу Москве 32 россиян, которых ранее белорусские власти называли участниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера и подозревали в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

Сегодня Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Оба собеседника выразили уверенность, что возникший в Беларуси после президентских выборов конфликт в скором времени будет урегулирован, сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, они «подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений».