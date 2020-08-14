Солист Национального театра оперы и балета Илья Сильчуков отказался от звания лауреата президентской премии. Об это он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Звезда белорусской оперы отказался от звания лауреата президентской премии

— В свете всего произошедшего я отказываюсь носить звание трижды лауреата гранд-премии президента РБ по поддержке талантливой молодежи. Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев, — написал Сильчуков и процитировал Библию: «Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром… (Библия. Римлянам 12:21).

Илья Сильчуков окончил Республиканскую гимназию-колледж при Белорусской государственной академии музыки по специальности «хоровое дирижирование», вокальное отделение Минского музыкального училища имени М. Глинки, вокальное отделение и ассистентуру-стажировку Белорусской государственной академии музыки.

В 2011 году прошел стажировку Young Singers Program Зальцбургского музыкального фестиваля.

С 2005 года — солист Национального театра оперы и балета Беларуси.

Неоднократно становился лауреатом международных конкурсах, выступал на сценах многих европейских театров.

Сильчуков становился лауреатом Гранд-премий Специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи в 2008, 2009 и 2010 годах.