Сегодня около 12:00 сотни рабочих «Белшины» — одного из крупнейших предприятий в стране — собрались на центральной проходной и внутри, и снаружи территории предприятия.

К людям вышел начальник отдела по идеологической и социальной работе Юрий Андриевский, сообщает «Вечерний Бобруйск».

Собравшиеся кричат «Позор!», говорят об экономических трудностях и нечестном подсчете голосов на выборах.

Рабочие скандируют «Жыве Беларусь!» и требуют, чтобы к ним приехал мэр города. Поддержать собравшихся пришли жители Бобруйска.

Кроме того, в Бобруйске на акции протеста вышли работники «Легпромразвития» и ТДиА.

В редакцию «МогилевОнлайн» поступают многочисленные сообщения об остановке производства на «Могилевлифтмаше» и роспуске работников по домам. Однако в администрации предприятия нашему корреспонденту ответили, что работают в штатном режиме и все сотрудники находятся на рабочих местах.