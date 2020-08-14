ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов. Согласно этим данным, на выборах президента в 2020 году снова победил Александр Лукашенко. За него проголосовало 80,1% избирателей, за Тихановскую, по данным ЦИК, отдано 10,1% голосов, сообщает TUT.BY.

По данным ЦИК на 14 августа всего на выборах проголосовало 5 818 956 человек, во время досрочного голосования — 2 806 640 человек. За Лукашенко проголосовало 80,1% (4 661 075 человек), за Тихановскую — 10,1% (588 622 человека), за Дмитриева — 1,2%(70 671 человек), за Канопацкую — 1,67% (97 489 человек), за Череченя — 1,14% (66 613 человек). Против всех — 4,59% (267 360 человек).

Дмитриев, Черечень, Канопацкая и Тихановская подали в ЦИК жалобы о непризнании выборов. Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской отклонены.

На заседании ЦИК выяснилось, что жалоба от Сергея Черечня в ЦИК не поступила. Кандидат сам в ЦИК ее не носил, объяснив это тем, что «случаи, когда кандидат в президенты едет в ЦИК и не выходит оттуда, нам уже известны». Поэтому подавать жалобу поехали доверенные лица Черечня. Их не пустили в ЦИК, они 30 минут пытались прорваться в здание, в конечном итоге им сказали отправить жалобу по почте.