В телеграм-канале претендента на пост президента Светланы Тихановской опубликовано заявление о необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности. Публикуем его полностью.

Мой штаб, штаб Светланы Тихановской, продолжает работать. Главой штаба по-прежнему остается Мария Мороз. Она находится со мной и продолжает руководить штабом. Я подтверждаю полномочия Ольги Ковальковой и Николая Козлова как моих доверенных лиц, которые будут координировать действие моего штаба в Беларуси.

Я заявляю, что мы готовы к диалогу с властями.

С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.

Спасибо всем людям, всем организациям, которые поддержали меня и готовы помочь в переговорном процессе.

Я прошу вас объединиться в координационный совет. Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества.

Я обращаюсь к международному сообществу, европейским странам с просьбой помочь нам в организации диалога с белорусскими властями.

Я восхищаюсь беларусами. Спасибо, мои дорогие! Мы сделали невозможное. Мы показали, что нас большинство. И эта страна принадлежит нам, народу Беларуси, а не одному человеку.

Я выражаю сочувствие каждому пострадавшему в эти дни, каждой семье. Мне было очень тяжело смотреть на то насилие, в которую власть погрузила наши города за последнюю неделю. Этого никогда не должно повториться.

Власть должна показать готовность к диалогу с народом.

Это значит, отпустить всех задержанных.

Это значить, убрать с улиц городов ОМОН и войска.

Это значит возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей.

Я обращаюсь к мэрам городов. Выйдите и начните разговаривать, слушать людей. Это в ваших компетенциях организовать законные и мирные митинги на площадях городов.

Я обращаюсь к сотрудникам милиции, армии и другим силовикам. Не исполняйте преступных приказов. Поговорите с вашим начальством, остановите кровопролитие. Вы давали присягу служить Республике Беларусь и своему народу. Мы, люди будем благодарны каждому, кто станет на сторону народа.