Сотрудники «Беларуськалия» потребовали новых выборов и роспуска ОМОНа. С ними встретился гендиректор

Сегодня на площадке около головного здания «Беларуськалия» проходит встреча сотрудников предприятия с руководством. На протяжении дня в городе проходили стихийные акции протеста и встреча с руководством города, сообщает TUT.BY.



Павел Соколовский, зампредседателя независимого профсоюза горняков первого рудоуправления, рассказал, что вчера в соцсетях появилась информация об инициативе работников встретиться с руководством предприятия. Требования, которые выставляет народ: остановить насилие в стране, отпустить задержанных на акциях протеста и провести расследование, наказав тех, кто их избил, пересчитать голоса на прошедших выборах президента.



В 16.55 на площадке около головного здания «Беларуськалия» собралось около 1 тысячи человек, неравнодушные принесли бутилированную воду. Люди хлопают и кричат: «Жыве Беларусь!».

В 16.56, хотя встреча назначена на 17.00, к людям вышел генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый. На площадке организован звук, Иван Иванович говорит в микрофон, но люди просят говорить еще громче, потому что последним рядам не слышно.



Головатый сказал, что его, как и всех, переполняют переживания.

— Последние годы мирно трудились, строили предприятие и страну, и только вы можете понимать, чего нам стоило строить предприятие последние пять лет.

Он сказал, что ему тоже непонятно насилие, которое мы видим последние дни, это боль, которую мы разделяем все вместе.

Люди начали хлопать и кричать: «Выпускай!», «Свабоду!». Люди требуют ответить, кто отдал прямой приказ ОМОНу.

— На самом деле так просто не получится! Я руковожу предприятием и не собираюсь стоять в стороне от коллектива и вопросов, которые есть, я прошу в том числе вашей помощи, чтобы мы поддерживали друг друга, — сказал Головатый.

— Сколько рабочих не вышли на работу по вине содержания в СИЗО, какие к ним будут приняты меры, как кормить детей? — спросила женщина.



По словам Головатого, за 3 дня задержали 31 человека с предприятия. На сегодня 24 освобождены. Никто не был уволен из-за задержаний и не будет уволен после.

Люди кричат, чтобы освободили всех. Головатый утверждает, что информация в чатах не соответствует действительности. Народ его слова освистал.

Вышел мужчина и потребовал освободить заключенных, Сергея Тихановского, арестовать Лукашенко, Ермошину.

— Акции протеста по всей Беларуси не прекратятся, пока эти требования не будут выполнены! — прокричал мужчина.

Народ его поддерживает аплодисментами и скандирует: «Уходи!». На импровизированную сцену вышел правозащитник.

— Прошу поднять руки тех, кто голосовал за Тихановскую! — сказал он.

Руки подняли почти все.

— Прошу поднять руку тех, кто голосовал за Лукашенко!

Руку подняли шесть человек, в том числе Иван Головатый.

Правозащитник задал вопрос, с кем Головатый — с народом или нет. Головатый сказал, что он с коллективом, но надо собираться и обсуждать вопросы, которые есть в коллективе. Народ кричит «ганьба!».

Слово взял механик:

— Сегодня в обед на промплощадке первого рудоуправления состоялась встреча работников промплощадки, она переросла в стихийное собрание. Все присутствующие однозначно против насилия над народом.

Механик назвал ситуацию в стране позором правоохранительных органов Беларуси. Люди скандируют «позор!».

Он отметил, что во время предвыборной кампании на улицах не было ни одного представителя Лукашенко, который собирал за него подписи, в то же время было много тех, кто собирал их за других кандидатов.



На сцену вышел мужчина, стал поднимать майку и показал свои побои. Его забрал ОМОН возле Дома пионеров, по словам парня, за компанию. Люди кричат «жыве Беларусь!».

На площадке уже около 4 тысяч собравшихся. Участников поддерживают автомобилисты: проезжая, сигналят.

На встрече попросили принять меры и освободить Солигорск от отряда особого назначения как утратившего доверие граждан и ходатайствовать о расформировании отряда с лишением сотрудников воинских званий без права восстановления на службу в органы МВД.

Люди просят привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Беларуси.



Также шахтеры и другие сотрудники «Беларуськалия» на встрече выдвинули требование признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

Люди просят сохранить зарплату людям, задержанным за участие в мирных протестах, и оказать им правовую и медицинскую помощь. Перед оглашением последнего пункта механик спросил Головатого:

— Иван Иванович, мы стоим здесь, вы отвечаете на вопросы. У вас дрожит голос. А перед вами стоит ваша совесть…



Люди скандируют: «Молодец!».

— Вы дружите с совестью? — продолжил механик.

Последний пункт, который озвучил механик, — приостановить производство на неопределенный срок до выполнения требований.

У Головатого спросили, верит ли он, что у Лукашенко — 80% голосов, а у Тихановской — 10%. Он сказал, что он не член ЦИК и не будет комментировать этот вопрос.

— Я голосовал за президента и основная часть граждан республики, — сказал он.

Но люди кричат: «Позор!».



Головатый начал комментировать требования, выдвинутые народом. Сказал, что задержанные уже освобождаются, что сегодня даны поручения и будут проведены расследования в части законности задержаний. Люди снова кричат «позор!», «уходи!».

Головатый попросил людей не нарушать правопорядок, сказал, что уверен в своем коллективе и в том, что никто из сотрудников не взрывал петарды.

— Мой голос в своем коллективе не дрожал и дрожать не будет, мы вместе со своим коллективом, — продолжил Головатый.

Люди кричат: «Бастуем!».

Головатый высказался по поводу забастовки: что каждый — здравомыслящий человек и что люди забывают, что они пережили.

— С чего поднимали предприятие, не забывайте, что за нами учителя и медработники, и многие другие. Сегодня все озвученные предложения будут обсуждаться в формате диалога.

— Где диалог? — кричат люди.

— Мой муж работает в 4 рудоуправлении, Кононович Александр. Не было ни одного замечания. Его хотят уволить, муж был независимым наблюдателем, в восемь вечера в день выборов его выгнали, в 20.15 приехал ОМОН и забрал меня и его, мы не агитировали, не пили спиртное, мы ждали результатов голосования. Я семь часов слушала оскорбления, что заберут моих детей. Теперь мой муж в Любани, ему дали 10 суток, и я не понимаю за что! — сказала женщина, взявшая микрофон.

Головатый сказал, что никого из задержанных не уволят.

— Я проработал 33 года на «Беларуськалии», честно платил подоходные налоги. Я столько лет платил налоги, а сейчас не хочу, потому что налоги приходят в милицию! — выступил один из пришедших мужчин.

На этом повисла пауза, и Головатый сказал, что встреча заканчивается. Люди его освистали.

— Мы пережили многое, надо вместе и выходить из ситуации, — заметил Головатый.

— Он издевается? — спрашивали люди.

— Человек, разделивший страну на ваших и наших, не может быть президентом. Нет гражданской войне! — выступил еще один мужчина.

Головатый сказал, что нас сегодня разделить невозможно, что мы сегодня одна страна, один народ, одна республика. Люди кричат: «Фу!».

— Ничего не сказал, не ответил ни на один вопрос, — доносится из толпы по поводу встречи с Головатым.

Люди скандируют «выборы!», «бастуем!».

— В этот раз президент не выиграл, подтасовали, пускай собирается и тихонько уходит! — к Головатому подошел на костылях пенсионер.

Встреча перешла в более неформальный вариант. Люди уже говорят все, что наболело: вспоминают коронавирус и оснащение больниц. Микрофон унесли, но люди обступили генерального директора и задают свои вопросы.

Головатый продолжает убеждать людей, что все вопросы надо решать вместе.

— Выборы не состоялись, МВД бесчинствует. Чего мы добились вместе? — спрашивают из толпы.

Люди настолько возмущены действиями ОМОНа, что не могут успокоиться:

— ОМОН из города! ОМОН из города!

В 18.18 люди стали потихоньку расходиться, микрофона уже не было, и большинству не было слышно, о чем кто-то говорит с гендиректором. На площадке играли «Стены рухнут», а один из пришедших на встречу мужчин сказал, что никаких выводов из этой встречи и не сделаешь.

— Поговорил — и все, — резюмировал он.