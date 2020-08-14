Совладелец «Уралхима», уроженец Минска, Дмитрий Мазепин призвал белорусскую интеллигенцию, бизнесменов и политиков создать Комитет национального спасения.

«Сформированный Комитет сможет разговаривать с властью на равных», — считает бизнесмен.

В то же время Дмитрий Мазепин призвал Александра Лукашенко начать переговоры с белорусским народом.

«От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности. Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена», — говорится в обращении.

Также Дмитрий Мазепин призвал российские власти «не оставаться в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Беларуси, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы».