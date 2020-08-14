Владимир Зеленский в своем телеграм-канале выступил по поводу освобождения в Беларуси задержанных двумя днями ранее украинских граждан: Евгения Васильева, Константина Реуцкого и Оксаны Алёшиной.

Он сообщил, что продолжаются переговоры по освобождению еще одного украинца – Романа Шишка, который находится в милицейском изоляторе города Бреста.

Зеленский заявил, что украинские журналисты и правозащитники были задержаны незаконно. Они, по его словам, не нарушали законов Беларуси и «находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят».

Президент Украины призвал белорусские власти отказаться от незаконных задержаний и насилия.

«Беларусь всегда была добрым другом и партнером Украины. И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократичный выход из социально-политического конфликта», – отметил Зеленский.