Журналисты государственных СМИ создали официальное обращение в адрес министра информации. Они подчеркнули, что увольнение их коллег — не фейк, а зов совести. И просят помочь в освобождении задержанных журналистов, не лишать жителей страны качественной связи и не препятствовать работе новостных порталов. Письмо подписали уже полторы сотни сотрудников СМИ, сообщает TUT.BY.

Письмо министру информации Игорю Луцкому должно быть передано лично 14 августа. Сотрудников белорусских СМИ пригласили в этот день на встречу с ним и представителями МВД.

Подписавшиеся напомнили, что видят происходящие с 9 августа события в Беларуси не только через ТВ-экраны и ленты официальных медиа, но еще и своими глазами.

«То, что сегодня многие наши коллеги государственных СМИ увольняются, — это не фейк, не политтехнология, не проплаченная пиар-акция. Это зов совести и невозможность спокойно смотреть на происходящее насилие. Выбирая свою профессию, а не место работы, мы представляли, что будем объективными проводниками порой полярных мнений», — указано в обращении.

Там же отмечено, что по Закону о СМИ одним из принципов работы журналиста является разнообразие мнений. Монополизация СМИ не допускается.

«Журналисты — не участники акций. Согласно Закону о СМИ, Конституции и международному праву, они могут освещать акции. Более того, СМИ обязаны всесторонне рассказывать о происходящих событиях.

Применение насилия со стороны правоохранителей в отношении журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности, — недопустимо», — подчеркивают авторы обращения.

Они призывают Мининформ принять срочные меры и оказать содействие в том, чтобы правоохранительные органы немедленно прекратили нападения и задержания коллег, остановили их преследование.

Также они просят не лишать всех жителей Беларуси качественной связи: не отключать интернет, не препятствовать работе мессенджеров, информационных и новостных порталов.

«Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства», — цитируют авторы обращения 2-ю статью Конституции Беларуси.



Одно избиение журналиста попало на камеру. pic.twitter.com/QfI0eXh04t — Крис 🤍❤️🤍 (@kryscina_by) August 11, 2020

По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), на вечер 13 августа в Беларуси оставались задержанными 23 журналиста. С 9 августа подвергались задержанию 68 представителей этой профессии. Почти в половине подобных случаев к ним применялось насилие со стороны правоохранителей.