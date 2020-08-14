Власти Беларуси должны немедленно освободить задержанных участников акций протеста. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова цитирует официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Он отметил, что «канцлер осуждает то, что тысячи людей просто из-за участия в мирных протестах были задержаны, она потрясена тем, что задержанные подвергаются насилию». Меркель призвала «Беларусь освободить людей без условий и немедленно, их права на собрания, информацию и свободу слова должны соблюдаться», указал Зайберт.

«Фундаментальные права в Беларуси попираются ногами, это совершенно неприемлемо», — подчеркнул он. Зайберт добавил, что на заседании ЕС сегодня рассмотрят события в Беларуси, будет обсуждаться вопрос о санкциях.