Десятки предприятий в Беларуси присоединятся в пятницу к протестному движению, сообщает «Белорусский партизан».

Участники акций уже собираются на заводе им. Козлова, МЭТЗ, ТЭЦ-4 в Минске, к полудню на протест намереваются выйти сотрудники «Мапида» и «Нафтана» – и это далеко не все предприятия в стране, работники которых решили выразить свое отношение к итогам выборов.

По предварительной информации, к акции намерены присоединиться предприятия Гродно.

С утра возле заводоуправления БМЗ собираются сотрудники, не задействованные сейчас на производстве – те, кто возвращается с ночной смены или должен выйти во вторую. Собравшиеся не выдвигают экономических требований. Их цель – поддержать акции протеста против насилия. Собравшиеся требуют, чтобы к ним вышел директор завода, мэр Жлобина и начальник РУВД.

По словам рабочих, бастовать им не разрешают, руководство предупредило, что один из пытавшихся вчера не работать уже уволен.

Накануне массовая акция прошла на жодинском заводе БелАЗ, были митинги на МАЗе, работать отказались почти полторы сотни работников гродненского «Терразита», «Гродножилстроя».

Работники «Гродно Азот» потребовали в течение часа привезти на митинг ранее задержанных на акциях протеста работников предприятия. К митингующим приехал мэр.

Как сообщается в телеграм-канале @nashaniva, премьер-министр Головченко едет на Минский автомобильный завод. Работники МАЗа выставили требование к властям вчера, как и БелАЗ, «Гродно Азот», Белмедпрепараты и Белкард.

Сегодня к протестам также присоединились Минский тракторный завод, новополоцкий Нафтан.

Информация о митингах протеста приходят с предприятий из разных регионов страны. Требования большинства протестующих – отставка Александра Лукашенко, объявление честных результатов выборов, освобождение политзаключенных.

Тем временем силовики перекрыли проспект Независимости от Национальной библиотеки до площади Победы – пересечения с Козлова в Минске.

МТЗ спыніў працу, паведамляе NN.BY. Сход работнікаў МТЗ адбываўся за прахадной, журналістаў туды не прапусцілі. Але з вуліцы былі чуваць шмагалосыя скандаванні «Свету!» і «Жыве Беларусь!».

Пасля сходу рабочыя і дырэктар МТЗ выйшлі за прахадную да журналістаў. Вось што яны сказалі.

Дырэктар прызнаў, што першая змена МТЗ працу спыніла. Ён не ведае, ці распачне працу другая змена.

Рабочыя звярнулі ўвагу журналістаў, што дырэкцыя завода хацела б, каб былі вылучаныя толькі эканамічныя патрабаванні. Між тым, сказалі яны, наша першае патрабаванне, каб было неадкладна праведзена рэфармаванне сілавых структур, каб былі звольненыя вінаватыя ў збіцці людзей. Другое патрабаванне – змена ўлады ў краіне.

Рабочыя МТЗ сфарміравалі стачкам з 23 чалавек. Яны дадалі да спісу сваіх патрабаванняў расфарміраванне ЦВК Ярмошынай і не проста вызваленне, а поўную рэабілітацыю палітвязняў. Па сабраных стачкамах звестках, пад рэпрэсіі папала не менш 20 работнікаў МТЗ.

Кіраўніцтва Жлобіна пайшло насустрач пратэстуючым работнікам Беларускага металургічнага завода, дазволіла правядзенне сходу грамадзян 14 жніўня а 19-й каля ДК БМЗ, паабяцала прысутнасць мэра і кіраўніка міліцыі. Да гэтага часу будуць вызваленыя ўсе затрыманыя ў горадзе дэманстранты.

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