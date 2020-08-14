«Мы отказываемся от званий». Сто лауреатов стипендии президента отказались от нее

Сто стипендиатов, лауреатов, премиантов и дипломантов Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся отказались от звания и всех привилегий. Также они опубликовали открытое заявление — приводим его ниже, сообщает TUT.BY.
«Невозможно носить звание лауреата стипендии президента, когда президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан», — так пояснили свои действия отказавшиеся от привилегий молодые люди, отправив нам письмо.
Текст самого письма от стипендиатов, лауреатов, премиантов и дипломантов приводим ниже:
«Мы заявляем: нам стыдно нести это звание. Так случилось, что белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране. Мы не можем спокойно находиться на улице, мы не можем высказывать свое мнение, в стране царит атмосфера негодования и страха. Девятого августа были проведены выборы президента РБ, результаты которых вызывают сомнения у большинства белорусских граждан, проживающих в стране и за ее пределами. Народ сделал свой выбор, но почему-то этот выбор не был учтен. Мы наблюдали манипуляции с составом и давление на избирательные комиссии, неуважение к независимым наблюдателям и вопиющие нарушения избирательного процесса. Мы не признаем официальные результаты этой президентской кампании.
То, что происходит последние дни, не соответствует принципам свободного демократического общества и не отвечает уставу Конституции. Мы видели, с какой жестокостью задерживают мирных протестантов и прохожих, мы знаем, как дальше работает судебная система, мы слышали про нечеловеческие условия содержания политзаключенных в тюрьмах. Народ хочет и имеет право мирно выразить свое мнение, и этот народ — это не проплаченные из-за границы „отмороженные“, народ — это все мы.
Мы требуем:
— Отставки Лукашенко Александра Григорьевича с поста президента Республики Беларусь.
— Освобождения всех политзаключенных и задержанных во время этой президентской кампании и мирных акций протеста, связанных с ней.
— Прекращения насилия со стороны милиции, ОМОНа и армии в адрес мирных граждан.
- Прекращения преследования журналистов независимых СМИ и искажения информации в государственных СМИ.
— Проведения новых, честных выборов с допуском международных и независимых наблюдателей и прозрачным подсчетом голосов.
Тирания не способствует развитию. Тирания, как черная дыра, поглощает все светлое и прекрасное. Мы отказываемся от всех званий и привилегий, связанных со Специальным фондом Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся, во имя справедливости и мира. Денежные средства нами, по возможности, будут перечислены в фонд поддержки репрессированных, пострадавших и оштрафованных».
Молодые люди подверкивают, что выходят из Фонда открыто и публично, поэтому попросили разместить их имена.
Фамилии подписавшихся (нажмите, чтобы увидеть их):
Антипова Татьяна Александровна, дважды стипендиат
Арлоў Эрык Эдуардавіч — лаўрэат
Белонович Анна Владимировна — стипендиат
Бережная Влада Анатольевна — стипендиат и лауреат
Беценко Евгения — стипендиат
Божко Владислав Александрович — стипендиат
Борисюк Александра Александровна- трижды стипендиат и дважды премиант
Борисюк Владимир Александрович — трижды стипендиат и лауреат Гранд-Премии Президента РБ
Боярский Артём Юрьевич — трижды стипендиат
Бузун Александра Сергеевна — лауреат
Бяков Егор Александрович — лауреат
Вавилонская Кристина Владимировна — стипендиат
Васюченко Ангелина Дмитриевна — стипендиат
Ворошкевич (Чудникова) Алена — лауреат
Ворошкевич Ян — стипендиат
Герд Валентин Алексеевич — стипендиат
Гомза Даниил Андреевич — премиант
Гребенко Алексей Владимирович — стипендиат
Грибовская Варвара Александровна — стипендиат
Губарева Ирина Алексеевна — стипендиат и премиант
Гутина Елена Леонидовна — стипендиат и премиант
Даша Мороз — стипендиат
Дегтярева (Кавко) Ксения Сергеевна — стипендиат и премиант
Дикун Дмитрий Анатольевич — стипендиат
Дорошкевич Евгений Сергеевич — лауреат
Драгунов Илья Сергеевич — дипломант
Дудинов Андрей Константинович — стипендиат
Евдокимов Андрей Валерьевич — стипендиат
Еремеевич Иван Иванович — стипендиат
Жигалкович Алексей Александрович — звание лауреата
Жолнерович Андрей Иванович — премиант
Зверик Владислав Дмитриевич — лауреат и премиант
Зимницкий Максим Андреевич — стипендиат
Злобин Андрей Александрович — лауреат
Иванько Мария Михайловна — премиант
Каракулько Надежда Валерьевна — стипендиат
Караткоў Алег Сяргеевіч — лаурэат і стыпендыят
Кирилл Кедук — стипендиат
Климович Алена Владимировна — стипендиат
Колесникова (Лагодич) Мария Владимировна — звание лауреата
Колтунчик Анна Васильевна — стипендиат, дипломант и премиант
Комиссаров Роман Витальевич — стипендиат и дважды премиант
Кудрин Павел Сергеевич — стипендиат
Кудрявский Дмитрий Леонович — премиант
Кузнецова Оксана Юрьевна — стипендиат
Куликов Олег Игоревич — стипендиат
Куликовский Владислав Александрович — звание лауреата
Ладик Алексей Владимирович — стипендиат
Лесь Илона Игоревна — стипендиат
Лиховец Максим Александрович — премиант
Макаренко Виктор Васильевич — стипендиат
Макарич Ярослав Михайлович — звание лауреата
Максимова (Шелутко) Екатерина Алексеевна — стипендиат
Малич Евгений Сергеевич — лауреат, стипендиат
Матох Екатерина Михайловна — лауреат
Мачульский Василий Геннадьевич — стипендиат
Мельник Алина Леонидовна — лауреат
Микулич (Титорович) Надежда Александровна
Микулич Артем Геннадьевич — лауреат
Михно Владислав Дмитриевич — четырежды премиант
Молибошко Иван Сергеевич — лауреат Гранд-премии и стипендиат
Нагорная Мария Викторовна, стипендиат
Неборская Валентина Николаевна — стипендиат и лауреат
Нехай Юрий Анатольевич — стипендиат
Николайчик Михаил Михайлович — дипломант
Новаш Денис Сергеевич — лауреат, стипендиат
Новик Александра Геннадьевна — лауреат и премиант
Новоселов Матвей Дмитриевич — стипендиат
Пахомова Ирина Вениаминовна — стипендиат
Пиличева Маргарита Андреевна — премиант
Плахотина Мария Витальевна — звание лауреата
Подгайская Ольга Сергеевна — звание лауреата
Подольская Елена Юрьевна — звание лауреата
Пратасовская Полина Геннадьевна — стипендиат
Пышинский Антон Витольдович — премиант
Радченко Александра Валерьевна — стипендиат и лауреат
Радюк Евгения Александровна — дипломант
Рапацевич Евгений Олегович — лауреат
Романовский Тимофей Романович — лауреат и трижды премиант
Сейфуллаев Артур Адалятович — стипендиат
Сейфуллаева Эльмира Адалятовна — стипендиат
Семенова Анна Васильевна — стипендиат
Сердюков Александр Вячеславович — стипендиат
Серикова Тамара Викторовна — стипендиат
Сильчуков Илья — медаль Ф. Скарыны, лауреат Гранд-Премии Президента РБ
Смоленская Анастасия Юрьевна — стипендиат и лауреат
Стёганцева Мария Владимировна — стипендиат
Стежко Ольга Игоревна — стипендиат
Сырнева Анна Дмитриевна, дважды дипломант
Сысоенков Максим Романович — лауреат, стипендиат, премиант
Тевризов Константин Андреевич — звание лауреата
Точёный Артем Олегович — стипендиат
Тугай Ольга Владимировна — стипендиат
Фокина Вера Михайловна — дипломант
Цалко Андрей Валентинович — стипендиат
Шешко Николай Андреевич — лауреат
Шиманович Евгений Владимирович — лауреат и стипендиат
Шишков Артем Владимирович — лауреат
Шугова Марина Сергеевна — лауреат Гранд-Премии Президента РБ
Яськов Константин Евгеньевич — дипломант
А что у них были за стипендии?
Мы связались с одним из лауреатов премии Владиславом Куликовским:
— Деньги все получали разные: кому-то их выплачивали годами, кому-то — разово. У некоторых были льготы на жилье, у некоторых — на поступление. Что касается меня, это была разовая выплата. Кстати, сделана была очень интересно: назначена за две недели до девальвации. На тот момент та сумма была эквивалентна 1000 долларов.
Также Владислав заметил, что фонд давал привилегии в виде приглашений на мероприятия с участием высших лиц государства.
Специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи создан Указом Президента Республики Беларусь № 18 от 12 января 1996 г. Его назначение — финансирование мероприятий, направленных на создание условий для поиска, становления и творческого развития одаренной молодежи. Средства в фонд выделяются из резервного фонда Президента Республики Беларусь, добровольных взносов в виде денежных средств граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также юридических лиц и других поступлений.