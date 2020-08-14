«Мы отказываемся от званий». Сто лауреатов стипендии президента отказались от нее

Сто стипендиатов, лауреатов, премиантов и дипломантов Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся отказались от звания и всех привилегий. Также они опубликовали открытое заявление — приводим его ниже, сообщает TUT.BY.

«Невозможно носить звание лауреата стипендии президента, когда президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан», — так пояснили свои действия отказавшиеся от привилегий молодые люди, отправив нам письмо.

Текст самого письма от стипендиатов, лауреатов, премиантов и дипломантов приводим ниже:

«Мы заявляем: нам стыдно нести это звание. Так случилось, что белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране. Мы не можем спокойно находиться на улице, мы не можем высказывать свое мнение, в стране царит атмосфера негодования и страха. Девятого августа были проведены выборы президента РБ, результаты которых вызывают сомнения у большинства белорусских граждан, проживающих в стране и за ее пределами. Народ сделал свой выбор, но почему-то этот выбор не был учтен. Мы наблюдали манипуляции с составом и давление на избирательные комиссии, неуважение к независимым наблюдателям и вопиющие нарушения избирательного процесса. Мы не признаем официальные результаты этой президентской кампании.

То, что происходит последние дни, не соответствует принципам свободного демократического общества и не отвечает уставу Конституции. Мы видели, с какой жестокостью задерживают мирных протестантов и прохожих, мы знаем, как дальше работает судебная система, мы слышали про нечеловеческие условия содержания политзаключенных в тюрьмах. Народ хочет и имеет право мирно выразить свое мнение, и этот народ — это не проплаченные из-за границы „отмороженные“, народ — это все мы.

Мы требуем:

— Отставки Лукашенко Александра Григорьевича с поста президента Республики Беларусь.

— Освобождения всех политзаключенных и задержанных во время этой президентской кампании и мирных акций протеста, связанных с ней.

— Прекращения насилия со стороны милиции, ОМОНа и армии в адрес мирных граждан.

Прекращения преследования журналистов независимых СМИ и искажения информации в государственных СМИ.

— Проведения новых, честных выборов с допуском международных и независимых наблюдателей и прозрачным подсчетом голосов.

Тирания не способствует развитию. Тирания, как черная дыра, поглощает все светлое и прекрасное. Мы отказываемся от всех званий и привилегий, связанных со Специальным фондом Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся, во имя справедливости и мира. Денежные средства нами, по возможности, будут перечислены в фонд поддержки репрессированных, пострадавших и оштрафованных».

Молодые люди подверкивают, что выходят из Фонда открыто и публично, поэтому попросили разместить их имена.

Фамилии подписавшихся (нажмите, чтобы увидеть их):

Антипова Татьяна Александровна, дважды стипендиат

Арлоў Эрык Эдуардавіч — лаўрэат

Белонович Анна Владимировна — стипендиат

Бережная Влада Анатольевна — стипендиат и лауреат

Беценко Евгения — стипендиат

Божко Владислав Александрович — стипендиат

Борисюк Александра Александровна- трижды стипендиат и дважды премиант

Борисюк Владимир Александрович — трижды стипендиат и лауреат Гранд-Премии Президента РБ

Боярский Артём Юрьевич — трижды стипендиат

Бузун Александра Сергеевна — лауреат

Бяков Егор Александрович — лауреат

Вавилонская Кристина Владимировна — стипендиат

Васюченко Ангелина Дмитриевна — стипендиат

Ворошкевич (Чудникова) Алена — лауреат

Ворошкевич Ян — стипендиат

Герд Валентин Алексеевич — стипендиат

Гомза Даниил Андреевич — премиант

Гребенко Алексей Владимирович — стипендиат

Грибовская Варвара Александровна — стипендиат

Губарева Ирина Алексеевна — стипендиат и премиант

Гутина Елена Леонидовна — стипендиат и премиант

Даша Мороз — стипендиат

Дегтярева (Кавко) Ксения Сергеевна — стипендиат и премиант

Дикун Дмитрий Анатольевич — стипендиат

Дорошкевич Евгений Сергеевич — лауреат

Драгунов Илья Сергеевич — дипломант

Дудинов Андрей Константинович — стипендиат

Евдокимов Андрей Валерьевич — стипендиат

Еремеевич Иван Иванович — стипендиат

Жигалкович Алексей Александрович — звание лауреата

Жолнерович Андрей Иванович — премиант

Зверик Владислав Дмитриевич — лауреат и премиант

Зимницкий Максим Андреевич — стипендиат

Злобин Андрей Александрович — лауреат

Иванько Мария Михайловна — премиант

Каракулько Надежда Валерьевна — стипендиат

Караткоў Алег Сяргеевіч — лаурэат і стыпендыят

Кирилл Кедук — стипендиат

Климович Алена Владимировна — стипендиат

Колесникова (Лагодич) Мария Владимировна — звание лауреата

Колтунчик Анна Васильевна — стипендиат, дипломант и премиант

Комиссаров Роман Витальевич — стипендиат и дважды премиант

Кудрин Павел Сергеевич — стипендиат

Кудрявский Дмитрий Леонович — премиант

Кузнецова Оксана Юрьевна — стипендиат

Куликов Олег Игоревич — стипендиат

Куликовский Владислав Александрович — звание лауреата

Ладик Алексей Владимирович — стипендиат

Лесь Илона Игоревна — стипендиат

Лиховец Максим Александрович — премиант

Макаренко Виктор Васильевич — стипендиат

Макарич Ярослав Михайлович — звание лауреата

Максимова (Шелутко) Екатерина Алексеевна — стипендиат

Малич Евгений Сергеевич — лауреат, стипендиат

Матох Екатерина Михайловна — лауреат

Мачульский Василий Геннадьевич — стипендиат

Мельник Алина Леонидовна — лауреат

Микулич (Титорович) Надежда Александровна

Микулич Артем Геннадьевич — лауреат

Михно Владислав Дмитриевич — четырежды премиант

Молибошко Иван Сергеевич — лауреат Гранд-премии и стипендиат

Нагорная Мария Викторовна, стипендиат

Неборская Валентина Николаевна — стипендиат и лауреат

Нехай Юрий Анатольевич — стипендиат

Николайчик Михаил Михайлович — дипломант

Новаш Денис Сергеевич — лауреат, стипендиат

Новик Александра Геннадьевна — лауреат и премиант

Новоселов Матвей Дмитриевич — стипендиат

Пахомова Ирина Вениаминовна — стипендиат

Пиличева Маргарита Андреевна — премиант

Плахотина Мария Витальевна — звание лауреата

Подгайская Ольга Сергеевна — звание лауреата

Подольская Елена Юрьевна — звание лауреата

Пратасовская Полина Геннадьевна — стипендиат

Пышинский Антон Витольдович — премиант

Радченко Александра Валерьевна — стипендиат и лауреат

Радюк Евгения Александровна — дипломант

Рапацевич Евгений Олегович — лауреат

Романовский Тимофей Романович — лауреат и трижды премиант

Сейфуллаев Артур Адалятович — стипендиат

Сейфуллаева Эльмира Адалятовна — стипендиат

Семенова Анна Васильевна — стипендиат

Сердюков Александр Вячеславович — стипендиат

Серикова Тамара Викторовна — стипендиат

Сильчуков Илья — медаль Ф. Скарыны, лауреат Гранд-Премии Президента РБ

Смоленская Анастасия Юрьевна — стипендиат и лауреат

Стёганцева Мария Владимировна — стипендиат

Стежко Ольга Игоревна — стипендиат

Сырнева Анна Дмитриевна, дважды дипломант

Сысоенков Максим Романович — лауреат, стипендиат, премиант

Тевризов Константин Андреевич — звание лауреата

Точёный Артем Олегович — стипендиат

Тугай Ольга Владимировна — стипендиат

Фокина Вера Михайловна — дипломант

Цалко Андрей Валентинович — стипендиат

Шешко Николай Андреевич — лауреат

Шиманович Евгений Владимирович — лауреат и стипендиат

Шишков Артем Владимирович — лауреат

Шугова Марина Сергеевна — лауреат Гранд-Премии Президента РБ

Яськов Константин Евгеньевич — дипломант

А что у них были за стипендии?

Мы связались с одним из лауреатов премии Владиславом Куликовским:

— Деньги все получали разные: кому-то их выплачивали годами, кому-то — разово. У некоторых были льготы на жилье, у некоторых — на поступление. Что касается меня, это была разовая выплата. Кстати, сделана была очень интересно: назначена за две недели до девальвации. На тот момент та сумма была эквивалентна 1000 долларов.

Также Владислав заметил, что фонд давал привилегии в виде приглашений на мероприятия с участием высших лиц государства.

Специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи создан Указом Президента Республики Беларусь № 18 от 12 января 1996 г. Его назначение — финансирование мероприятий, направленных на создание условий для поиска, становления и творческого развития одаренной молодежи. Средства в фонд выделяются из резервного фонда Президента Республики Беларусь, добровольных взносов в виде денежных средств граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также юридических лиц и других поступлений.