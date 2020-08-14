Координатор штаба незарегистрированного кандидатом в президенты Виктора Бабарико, член объединенной команды Светланы Тихановской Мария Колесникова 13 августа 2020 года выступила с обращением. Приводим его текст полностью.

Сейчас к Беларуси обращены глаза всего мира. За нас болеют простые граждане, пресса, политики, знаменитости. Весь мир восхищается нами! Весь мир хочет спасти нас. Весь мир хочет остановить насилие над белорусами, предлагает свою помощь.

С каждым днем несогласие набирает силу. Рабочие устраивают забастовки, врачи выходят на улицы в цепи солидарности, девушки раздают цветы, звучит “перемен”, сигналят машины, ведущие госканалов увольняются один за другим, силовики снимают форму, айтишники и бизнесмены помогают пострадавшим и задержанным. Граждане собирают деньги, белорусы аплодируют друг другу и поддерживают друг друга так, как этого не было еще никогда. Люди больше не боятся, они больше не мирятся с обманом, их больше не заставить подчиниться тем, кого они не выбирали.

Весь мир понимает, что обратного хода для Беларуси нет. СМИ пишут, что белорусский народ не простит этой жестокости от действующей власти, международные политики один за одним призывают действующего президента остановить издевательство над народом. Происходящее пока не могут оценить только белорусские власти. Неужели они надеются на то, что завтра мы сотрем из памяти события этих дней?

Мы обращаемся к действующей власти. Мы призываем ее:

1. Немедленно прекратить применение физической силы и ограничения свободы. Белорусы имеют право мирно выражать свое несогласие, гулять по улицам, носить браслеты тех цветов, которые им нравятся.

2. Выпустите всех политических заключенных и задержанных. Счет уже перевалил за 6 000.

3. Покажите реальные результаты голосования по каждому избирательному участку, предоставьте избирателям документы на проверку.

4. Мэры всех городов! 15 и 16 августа Вы должны выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе. Дайте людям возможность мирно выразить свое мнение.

Мы надеемся, что действующая власть услышит нас, услышит всех белорусов, примет правильное решение и исполнит все перечисленные пункты нашего предложения.

Белорусы! Мы невероятные. Мы нация с большой буквы. Уважение к тому, как мы боремся за свое законное право на свободу и выбор, — невозможно измерить. Пожалуйста, берегите себя. Наши жизни, здоровье и свобода — самые главные ценности.