Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в твиттере назвала действующего главу Беларуси А.Лукашенко диктатором с окровавленными руками и призвала его покинуть страну.

«Диктатор с окровавленными руками /#LukashenkoLeaveNow . Ты сам выбрал свою судьбу — у тебя нет будущего на белорусской земле», — написала Д. Грибаускайте в своем твиттере по-английски.

Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil

— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) August 13, 2020