Бастующие работники МТЗ идут в сторону центра Минска (прямая трансляция)

Работники МТЗ, которые вышли сегодня начали забастовку, сейчас идут в сторону центра Минска, заняли проезжую часть. К 13 часам во дворе завода собралось, по словам заводчан, не меньше 1 тысячи человек. Требований у рабочих три — освобождение всех политзаключенных, «снятие нелегитимного президента» и назначение новых выборов, а также прекращение насилия, сообщает TUT.BY.



Работники МТЗ, которые идут в сторону центра Минска, заняли проезжую часть.

Кажется, у протестующих появился новый лозунг: «Единый народ — единая страна».

Читатели сообщают, что из Уручья выдвигается колонна техники, более 10 грузовых автомобилей, в которых находятся военные.

Колонны протестующих объединились, заняли проспект Независимости и двигаются в сторону Октябрьской площади:

Протестующие уже на площади Независимости. Ее опутывает огромная белая лента:

ОМОНовцы, которые охраняют здание правительства, опустили щиты. Люди начали скандировать: «Молодцы!». К одному из ОМОНовцев подбежала девушка и поцеловала его.

Силовики, который вышли из дома правительства, опустили щиты. Девушки начали дарить им цветы и обниматься. Да, это все происходит на самом деле.

Из Уручья в сторону центру двигается колона из спецтехники, автобусов с силовиками, сообщают читатели. Замечены также водометы.

Работники МТЗ, которые пришли на площадь Независимости, посовещались и решили пойти «маршем победы» в сторону Октябрьской площади.

«Ребята, мы — один народ, не делайте ошибка», — сказал один из митингующих силовикам.

Некоторые уходят от Дома правительства и собираются вернуться завтра, но большинство пока остается.

У въезда на проспект со стороны БГУ стоят машины милиции, микроавтобус и два водомета и другая техника.