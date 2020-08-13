Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск отреагировал на сообщение о событиях в Беларуси и предложил свою помощь. К нему обратилась одна из пользовательниц «Твиттера» под ником Эрвин Вейков, которая опубликовала видео протестов.

— Жаль это слышать. Чем мы можем помочь? — написал Маск в ответ на запись.

Люди в ответах просят изобретателя поддержать жителей страны хотя бы информационно, осветив проблему на международном уровне.

Стоит отметить, что в записи также был упомянут американский предприниматель Билл Гейтс, а в комментариях пользователи отмечают британскую писательницу Джоан Роулинг и других мировых знаменитостей.

Ранее в поддержку жителей республики высказался фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето.

В Беларуси пятый день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицу стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в «цепи солидарности», девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.