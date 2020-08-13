Белоруска Вера Лапко призналась, что не может нормально тренироваться и готовиться к «US Open», так как очень переживает из-за того, что происходит в Беларуси.

«Сейчас я должна по полной готовиться к US Open, тренироваться, мои мысли должны быть направлены только на это. Но уже третьи сутки не могу нормально уснуть, так как переживаю, и мое сердце разрывается на части из-за того, что сейчас происходит в моей родной, Радзiмай Беларусi.

Белорусы, родненькие, держитесь», — написала Лапко в сториз в Инстаграм.