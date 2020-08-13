В минский офис «Яндекса» пришли неизвестные вооруженные люди. Эту информацию «Медузе» подтвердили в пресс-службе компании.

В минском офисе «Яндекс. Такси» проходит обыск, пишет Onliner.by со ссылкой на пресс-службу «Яндекса». Также, по данным издания, обыск идет в минском офисе Uber.

Бренд Uber в Беларуси принадлежит «Яндексу», но офисы у них находятся в разных местах, уточнили «Медузе» в пресс-службе «Яндекса».

По словам источника ТАСС, в офисе «Яндекса» заблокированы несколько сотрудников. Основная часть персонала работает удаленно, отметил источник The Bell.