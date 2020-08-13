Киев требует от Минска предоставить информацию о задержанных украинцах. Ответа пока нет, наших граждан найти не могут.

МИД Украины направил белорусским коллегам две ноты протеста с требованием предоставить информацию о задержанных на протестах украинцах, сообщил в четверг, 13 августа, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Украина настроена на конструктивный диалог с белорусской властью, но я хочу подчеркнуть, что мы будем очень жестко защищать права и интересы украинских граждан в Беларуси. В отношении этого ни у кого не должно быть никаких иллюзий», — сказал Кулеба.

Кулеба сообщил, что власти Беларуси не предоставляют информацию о задержанных украинцах, и консул поочередно объезжает все места временного удержания граждан, чтобы установить место пребывания украинцев.

«Мы требуем немедленной встречи консула с этими задержанными лицами», — подчеркнул министр.

Также он отметил, что МИД требует освободить данных лиц с целью возвращения их в Украину.

На данный момент есть информация о трех задержанных — волонтерах Константине Реуцком и Евгении Васильеве, а также Оксане Альошиной.

Кроме того, Кулеба заявил, что Украина будет принимать решение о признании либо не признании результатов выборов в Беларуси после их официального обнародования.

Отметим, задержание украинцев попало на видео: