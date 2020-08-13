Всемирно известная певица Мария Гулегина, которая начинала свою карьеру в Беларуси и до сих пор является гражданкой нашей страны, обратилась к Александру Лукашенко. Открытое письмо появилось на ее странице в фейсбуке, пишет TUT.BY.

По словам Гулегиной, она с огромной болью воспринимает все то, что происходит в эти дни в Беларуси.

— Я 30 лет с гордостью носила паспорт Беларуси, оставалась гражданкой, всегда помнила свою колыбель, которая стала для меня взлетной полосой, и, живя за рубежом, не брала никакой другой паспорт другой страны.

Как утверждает Мария, она считает невозможным оставаться в стороне и быть равнодушной к происходящему.

— Убеждена, что в современном цивилизованном европейском обществе и государстве, в стране, пережившей Великую Отечественную войну, сегодняшнее, доходящее до крайних форм звериной жестокости применение силы с использованием запрещенных законом методов воздействия по отношению к собственным гражданам абсолютно недопустимо. Задержание и избиение подростков — за гранью всего. У Вас же у самого сын! Подумайте о родителях тех подростков! Что с ними, что у них в душе зреет после такого обращения с их детьми — гражданами Беларуси!

Гулегина призвала Александра Лукашенко остановить кровопролитие и строго разобраться с виновными в этих преступлениях.

Мария Гулегина являлась солисткой Белорусской оперы в 1983—1989 годах, получила звание заслуженной артистки республики. На рубеже 1980−1990-х она с семьей переехала в Западную Европу на постоянное место жительства и продолжила покорять лучшие театры мира. Она 160 раз выходила на сцену нью-йоркского театра «Метрополитен опера», исполнила главные партии в пятнадцати постановках Ла Скала. В 2020-м она приезжала в Минск.

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