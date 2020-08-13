Белорусская писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко уйти в отставку. «По-моему, власть объявила войну своему народу», — сказала она в интервью белорусской службе «Радио Свобода» в среду, 12 августа.

По словам Алексиевич, люди в Беларуси уверены, что Лукашенко проиграл выборы Светлане Тихановской. «Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови», — обратилась Алексиевич к Лукашенко.

Светлана Алексиевич родилась в 1948 году в Украине, живет и работает в Беларуси, пишет на русском языке. Наиболее известные произведения — «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хэнд». В 2015 году ей была присуждена Нобелевская премия по литературе. Алексиевич — первый нобелевский лауреат в истории независимой Беларуси.