В Беларуси набирает обороты акция среди бывших военнослужащих внутренних войск и спецназа, которые публично выбрасывают или сжигают свою форму в знак протеста против насилия в отношении мирных граждан.

Бывшие спецназовцы и военнослужащие внутренних войск считают позором для белорусской армии, что она используется для того, чтобы делать из своего народа послушных рабов.

Боевого братства спецназа больше нет! Ещё один достойный поступок от экс-спецназовца.

Так один бывший военнослужащий спецназа выбросил свою форму со словами: «Белорусского братства спецназа в Беларуси больше нет».

Экс-боец внутренних войск выбрасывает свою форму со словами, что ему стыдно за действия внутренних войск и вдвойне стыдно, что он хранил свою форму как память.

Еще один бывший десантник говорит: «Нет, пацаны, это уже позор» и с этими словами также выбрасывает форму.

Другой бывший военнослужащий внутренних войск говорит: «Я давал присягу своему народу и глядя, что происходит в Минске своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил и я не могу носить эту форму».

Подобных обращений буквально с каждой минутой становится все больше и больше. Вот только пока действующие военнослужащие, пока четко исполняют преступные приказы руководства.

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