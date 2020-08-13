Сотрудник администрации президента Беларуси Артем Проскалович уволился в знак протеста. Об этом бывший госслужащий написал в своем профиле в Instagram.

Он занимал должность заместителя начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления.

«Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе», — написал Проскалович.

В течение суток об увольнении заявляют все больше сотрудников государственных СМИ и чиновников. К объявленной в Беларуси забастовке с требованием отставки Александра Лукашенко и проведения новых, честных выборов присоединились работники Минского автомобильного завода (МАЗ), Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) и других крупных предприятий («Интеграл», «Керамин», «Терразит», «Гродно Азот»).

В Беларуси всего за четыре ночи протестов были задержаны около семи тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.