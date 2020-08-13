Российская телеведущая Ольга Скабеева похвалила белорусский ОМОН, который в течение четырех дней разгоняет и избивает протестующих граждан страны. Свое мнение насчет действий силовиков она выразила в эфире передачи «60 минут» канала «Россия 1».

«Когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость. Обратите внимание: в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь пресекли практически за три дня», — сказала Скабеева.

Ведущий Евгений Попов также отметил в общении с военным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Коцем, что говорят о «слишком жестких к протестующим силовиках». «Но работает, получается», — добавил он.