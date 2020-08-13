С белорусского государственного телеканала ОНТ уволился журналист и корреспондент президентского пула Дмитрий Семченко.

Об этом изданию The Village рассказала его жена Юлия Семченко.

По ее словам, Семченко «должен скоро сам все написать».

«И пожалуйста, передайте людям, что прежде чем нас осудить, пусть подумают, на что мы пошли. Я прошу, люди, не травите. Я два месяца не живу, я существую. Лично я сделала многое, что в моих силах, но не могла об этом кричать», — добавила она.

Дмитрий Семченко входил в президентский пул журналистов. Также он вел передачу «Антифейк», посвященную «дезинформации в интернете». В последний раз соответствующая рубрика на сайте обновлялась 26 июля — в ней рассказывалось об отъезде незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало в Москву и его «грязной политической истории».

После начала протестов в Беларуси, связанных с президентскими выборами, с государственных телеканалов начали массово увольняться журналисты. О своем увольнении публично заявили не менее 13 человек, в том числе Владимир Бурко, который вел на «Беларуси 1» военную программу «Арсенал».