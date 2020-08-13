Среди требований — отставка Лукашенко и новые выборы.

Инженерно-технический работник БелАЗа в разговоре с корреспондентом «Свабоды» рассказал подробности экстренного собрания с участием администрации, на которое не допустили прессу.

По словам собеседника, были озвучены четыре требования, которые руководство предприятия должно донести до всех ветвей власти.

— Отставка действующего президента и правительства.

— Прекращение преследования и насилия со стороны милиции.

— Освобождение политзаключенных и всех задержанных во время мирных митингов.

— Новые честные выборы с участием альтернативных кандидатов.

По словам представителя ИТР, председатель профкома Трусковский до 15.00 понедельника (17 августа) должен составить пакет требований и передать в администрацию. Если этого не случится, рабочие начнут бессрочную забастовку.

Сотрудник завода сообщил, что собрание проходило чрезвычайно эмоционально. Собралось более полутысячи участников, из некоторых цехов людей не выпустили под условием срочной работы.

Пока рабочие собирались, выкрикивали «Жыве Беларусь!», требовали присутствия прессы — но прессу пустили. Когда идеолог попытался всех успокоить, его просто освистали.

Первым пунктом затронули вопрос выборов. Кто-то предложил поднять руку, кто голосовал за Светлану Тихоновскую. Почти все. Заявили, что в курсе реальных событий, так как не смотрят пропагандистское телевидение, а читают телеграмм-каналы.

Исполняющий обязанности гендиректора Олег Степук пообещал, что требования подчиненных будут рассмотрены. Также заверил, что и никого из задержанных на послевыборных акциях увольнять не будут.

Также потребовали от председателя горисполкома Дмитрия Заблоцкого оценить действия милиционеров, которые вчетвером жестоко избивали жодинца. Есть видео этого эпизода. Когда чиновник начал говорить «не верить в такое», его остановили громким возгласом «позор!».