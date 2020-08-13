Вооруженные люди, которые ранее в четверг заблокировали офисы «Яндекса» в Минске, покинули их.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе интернет-компании.

В «Яндексе» пояснили, что вооруженные люди представились сотрудниками ГУБОПиК Беларуси и провели там обыски.

«Основания обыска в протоколах не были детализированы. В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. По окончании обыска сотрудники не задерживались», — сообщили в компании.

О том, что два офиса компании заблокировали неизвестные вооруженные люди, «Интерфаксу» сообщил днем осведомленный источник. По его словам, в офисах, один из которых занимает команда Uber, находились несколько сотрудников интернет-компании. В «Яндексе» информацию об инциденте подтвердили.

В четверг член комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин в своем телеграм-канале заявил о необходимости потребовать от властей Беларуси восстановления законности и режима правового благоприятствования в отношении «Яндекса».

Горелкин выразил надежду, что никто из сотрудников «Яндекса» не пострадает. «Но в любом случае Россия должна защищать свои компании в Беларуси, если они там подвергаются нападениям», — подчеркнул он.