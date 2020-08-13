По словам премьер-министра республики, страна примет всех белорусов, которые нуждаются в гуманитарной помощи.

Контроль на границах Литвы продлен до середины сентября, но в республике сделают исключение для граждан Беларуси, которые прибудут по гуманитарным соображениям. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Саулюс Сквернялис, сообщает Sputnik.

Литва продлила контроль на внутренних границах в аэропортах и морских портах до 14 сентября из-за текущей ситуации с пандемией COVID-19, соответствующее предложение МВД в среду поддержало правительство. Вместе с тем, решено сделать исключение для граждан Беларуси – им будет разрешен въезд в республику.

«Белорусские граждане, прибывшие по гуманитарным соображениям, смогут приехать в Литву», – заявил Саулюс Сквернялис, однако не дал более подробной информации об исключениях и сроках их действия.

Он добавил также, что страна примет всех, кто ищет убежища от «политического давления», а также тех, кто нуждается в гуманитарной помощи.

Напомним, люди из стран, «затронутых коронавирусом», все еще должны соблюдать двухнедельную изоляцию в Литве: речь о государствах, где за последние две недели уровень заболеваемости составил более 16 случаев на 100 тысяч человек; при 25 случаях въезд запрещен вовсе.

По словам министра внутренних дел Риты Тамашуниене, которую цитирует пресс-служба МВД, в Литве внимательно следят за ситуацией в Беларуси и «подготовили план мероприятий на случай увеличения количества граждан Беларуси, ходатайствующих о предоставлении убежища в Литве».

Накануне литовский президент Гитанас Науседа обратился к властям Беларуси с призывом принять срочные шаги для разрешения конфликта в республике и «срочно деэскалировать ситуацию и прекратить применение силы против народа».