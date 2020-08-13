Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель и руководители аккредитованных в республике посольств стран ЕС в четверг возложили цветы на месте гибели одного из участников акций протеста около метро «Пушкинская» в Минске.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в представительстве ЕС.

«В четверг глава представительства ЕС Дирк Шубель и руководители дипмиссий европейских стран в Минске возложили цветы в дань памяти погибшего во время акций протеста около станции метро «Пушкинская», — сказал сотрудник представительства.

По сообщениям телеграм-каналов, собравшиеся там минчане благодарят дипломатов и скандируют: «Дзякуй» и «Спасибо».

Как сообщалось, в ночь на вторник в районе «Пушкинской» проходили столкновения протестующих с ОМОНом. Силовые органы использовали при разгоне спецсредства, в частности, светошумовые гранаты.

По информации МВД Беларуси, «в ходе противостояния со спецназом один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство» в сторону сотрудников правоохранительных органов, и оно взорвалось в руках активиста, от чего он и погиб.

На утро жители Минска стали приносить цветы на место гибели участника акции. Цветы вешают на металлический заборчик, отделяющий проезжую часть от пешеходной зоны. Проезжающие мимо машины сигналят.