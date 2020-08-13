Фото: Радыё Свабода

Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель и руководители аккредитованных в республике посольств стран ЕС в четверг возложили цветы на месте гибели одного из участников акций протеста около метро «Пушкинская» в Минске.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в представительстве ЕС.

«В четверг глава представительства ЕС Дирк Шубель и руководители дипмиссий европейских стран в Минске возложили цветы в дань памяти погибшего во время акций протеста около станции метро «Пушкинская», — сказал сотрудник представительства.

По сообщениям телеграм-каналов, собравшиеся там минчане благодарят дипломатов и скандируют: «Дзякуй» и «Спасибо».

Как сообщалось, в ночь на вторник в районе «Пушкинской» проходили столкновения протестующих с ОМОНом. Силовые органы использовали при разгоне спецсредства, в частности, светошумовые гранаты.

По информации МВД Беларуси, «в ходе противостояния со спецназом один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство» в сторону сотрудников правоохранительных органов, и оно взорвалось в руках активиста, от чего он и погиб.

На утро жители Минска стали приносить цветы на место гибели участника акции. Цветы вешают на металлический заборчик, отделяющий проезжую часть от пешеходной зоны. Проезжающие мимо машины сигналят.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА