Председатель Европейского парламента Давид Сассоли распространил заявление с призывом к президенту Беларуси Александру Лукашенко остановить насилие в отношении протестующих граждан.

«Я призываю президента Лукашенко прекратить насилие и немедленно освободить задержанных. Жители Беларуси имеют право на протест», — написал Сассоли в четверг в твиттере.

«Применение грубой силы государственными властями должно иметь последствия в соответствии с международным правом», — считает глава Европарламента.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская — 10,9%.