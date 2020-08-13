Могилев, 12 августа 2020

С 9 августа по всей Беларуси проходят массовые акции протеста. Протестующие считают официально озвученные результаты президентских выборов сфальсифицированными и требуют пересчета голосов.

Органы правопорядка во многих местах действуют в отношении демонстрантов очень жестко, применяют спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, за первые три дня в связи с происходящими акциями в стране были задержаны около шести тысяч человек. В больницы попали не меньше 250 человек, один из протестующих погиб.

12 августа женщины в белых одеждах и с цветами в руках выстроились в цепь в поддержку пострадавших от действий милиции участников протестов. «Прекратите нас бить! Нам просто нужен правильный подсчет голосов! Мы пришли с открытыми руками, без оружия. Так же как и другие мирные протестующие. Насилие идёт только с одной стороны», – говорили участницы акции в Минске.

Четвертый день протестов в Беларуси: новые регионы и лица (фото, видео)
Минск, 12 августа 2020 года.
Четвертый день протестов в Беларуси: новые регионы и лица (фото, видео)
Гомель, 12 августа 2020 года.
Четвертый день протестов в Беларуси: новые регионы и лица (фото, видео)
Гродна, 12 жніўня 2020 года.
Четвертый день протестов в Беларуси: новые регионы и лица (фото, видео)
Гродна, 12 жніўня 2020 года.
Четвертый день протестов в Беларуси: новые регионы и лица (фото, видео)
Могилев, 12 августа 2020 года.
Четвертый день протестов в Беларуси: новые регионы и лица (фото, видео)
Могилев, 12 августа 2020 года.

Могилев, 12 августа 2020 года. Видео: Павел Лапиков

Силовики стреляют по окнам жилого дома на Дзержинского в Минске

Силовики стреляют по протестующим на пересечении улицы Есенина и проспекта Дзержинского в Минске 12 августа 2020 года.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА