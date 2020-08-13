9 августа большинство белорусов ощутили себя во многом беспомощными и отброшенными, как минимум, в прошлое столетие. Из всех средств связи остался только телефон. Страна лишилась альтернативных источников информации, доступными были только государственные телевидение и интернет-ресурсы.

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь (CERT.BY) в этот день сообщил, что накануне около 22:00 была зафиксирована большая волна DDoS-атак на инфраструктуру интернет-сети BY-NET.

Было отмечено, что атакам подвергались сайты КГБ, МВД Беларуси. Еще 2 атаки были совершены ночью и утром 9 августа. Продолжительность их, по информации CERT.BY, составила приблизительно по часу каждая. Среди целей заграничных агрессоров были обозначены Белтелерадиокомпания, Центризбирком, Оперативно-аналитический центр при президенте Республики Беларусь.

«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 10 августа на встрече с председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым. Об этом рассказало белорусам информационное агентство БЕЛТА, ставшее на какое-то время монополистом на информационном поле страны.

10 августа CERT.BY сообщил, что нападения на белорусские интернет-ресурсы продолжились, отметив, что «особенно много пришлось атак на сайт Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (rec.gov.by)». Все атаки, по заверению Национального центра реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь, были успешно отражены защитными техническими решениями (Anti-DDoS) провайдеров.

Если заграница конкретно метила в государственные структуры, и ее атаки были успешно отбиты, почему стал отключаться интернет у рядовых граждан? На всей территории страны невозможно было открыть подавляющее большинство независимых информационных интернет-ресурсов. При этом упомянутые выше госресурсы работали как швейцарские часы.

Наш сайт nv-online.info, как и многие другие независимые информационные ресурсы, нельзя было открыть и из-за пределов Беларуси, он был недоступен даже с прокси и VPN. Зарубежные партнеры, не зная конкретики нашей общественно-политической ситуации, предположили, что у нас возникли серьезные проблемы на сервере и предложили обратиться к веб-администраторам, чтобы они наладили его работу.

Объяснить, что подобные нашим проблемы имеют подавляющее большинство белорусских пользователей, иностранцам было трудно. Ибо, как отмечается международной неправительственной организацией NetBlocks, отключение интернета, затрагивающее все население страны, случается редко и обычно длится порядка нескольких часов. Наши проблемы из-за недоступа во всемирную паутину продолжались более двух дней.

По сведениям американского издания «Vice», аналитики группы защиты цифровых прав NetBlocks определили, что ограничения интернета в Беларуси на самом деле могло быть давно запланировано и осуществлено на государственном уровне.

По словам директора группы Алпа Токера, работа над имитацией технического сбоя велась настолько серьезно, что требовала долгосрочного планирования, опыта работы и полного контроля над белорусским интернетом.

По поступившей к нам информации, согласно исследованию независимых специалистов, нарушение работы интернета происходило внутри Республики Беларусь. Нет ни одного факта, который свидетельствовал бы о каких-либо атаках извне. Тем более таких, которые могли бы привести к сбою в работе интернета во всей стране сразу.

Согласно методике расчета NetBlocks, только один день отключения интернета обернется Беларуси потерями в более чем 56 млн долларов США.

12 августа Министерство связи и информатизации Беларуси сообщило, что рекомендовало операторам электросвязи рассмотреть возможность перерасчета абонентской платы, так как «в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций в период с 9 по 11 августа зафиксировано значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети интернет у абонентов«. Пользователи услуг А1, МТС, life:), РУП «Белтелеком» могут рассчитывать на компенсацию.