С 9 по 11 августа в Беларуси были проблемы с выходом в интернет. Руководство «Белтелекома» пообещало сделать перерасчет абонентской платы в ближайшее время. 13 августа на сайте компании были опубликованы суммы компенсаций за неработающий интернет в течение трех суток, сообщает Mlyn.by.

По сообщению руководства компании, абонентам доступа в сеть интернет byfly и постоянного доступа в сеть интернет по выделенным линиям будет выполнен перерасчет в размере 100% ежедневной абонентской платы по тарифному плану; абонентам пакетов услуг (за исключением «ЯСНА лайт») будет выполнен перерасчет в размере 50% ежедневной абонентской платы по пакету услуг; абонентам услуг хостинга будет выполнен перерасчет в размере 50% ежедневной абонентской платы за пакеты услуг «Виртуальный выделенный сервер», «Предоставление физического сервера (Dedicated)», «Предоставление дискового пространства» и услугу «Размещение оборудования (Colocation)»; абонентам услуги «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» будет выполнен перерасчет в размере 100% ежедневной абонентской платы по тарифному плану с учетом дополнительной пропускной способности канала.

«Корректировки будут выполнены в автоматическом режиме для услуг с авансовой формой оплаты — в срок до 31 августа 2020 года; для услуг с кредитной формой оплаты — учтены в выставляемых счетах за услуги, оказанные в августе 2020 года», — говорится в сообщении.