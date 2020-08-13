Российский комедиант Гарик Харламов в своем Instagram охарактеризовал происходящее в Беларуси как «просто жесть». «Стараюсь не лезть в политические истории, но это уже выходит за рамки просто заварушки», — отметил он.

Гарик Харламов отметил, что у него к Александру Лукашенко «не было никогда особо никаких негативных мыслей», «даже вызывал симпатию».

«Теперь я вижу , как «батька» лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями. Люди имеют право на протест, на отстаивание своей точки зрения! Нельзя за это его избивать и унижать», — заявил комедиант.

Он отметил, что в российский Хабаровск «показал пример идеального мирного протеста».

«Это может очень плохо закончиться. Примеров масса. Не превращайтесь в зверей! Хочу выразить слова поддержки нашему братскому Белорусскому народу! Держитесь! Александр Григорьевич, остановите насилие!» — призвал Харламов.

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