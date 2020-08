View this post on Instagram

Что творится в Белоруссии ? Это же просто жесть. Стараюсь не лезть в политические истории, но это уже выходит за рамки просто заварушки. Я очень люблю Беларусь , у меня полно друзей оттуда , миллион раз был в Минске, Бресте и тд. И к Лукашенко у меня не было никогда особо никаких негативных мыслей. Всюду чистенько, красиво. Даже вызывал симпатию. Теперь я вижу , как «батька» лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями. Люди имеют право на протест, на отстаивание своей точки зрения! Нельзя за это его избивать и унижать. Хабаровск показал пример идеального мирного протеста. И надо отдать должное власти , которая адекватно реагирует на этот протест и не устраивает побоище. Это может очень плохо закончиться. Примеров масса. Не превращайтесь в зверей! Хочу выразить слова поддержки нашему братскому Белорусскому народу! Держитесь! Александр Григорьевич , остановите насилие!