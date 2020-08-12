Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член ее избирательного штаба Вероника Цепкало призвала мировое сообщество признать Тихановскую избранным президентом Беларуси и остановить кровопролитие в стране.

«Я обращаюсь ко всему мировому сообществу: пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который творится в Беларуси, помогите остановить кровопролитие. Признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента», — говорится в видеообращении Цепкало, размещенном на Телеграм-канале «Страна для жизни».

Она попросила также помощи в освобождении политзаключенных и проведении «свободных демократических выборов». «Пожалуйста, помогите белорусскому народу», — сказала соратница Тихановской.

Цепкало обратилась также к белорусским силовикам и бойцам ОМОН с призывом остановить насилие в отношении участников акций протеста.

Цепкало — супруга незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало, покинувшая Минск, также специально обратилась к своей соратнице: «Дорогая Светлана, мы слышали и видели твое видеообращение. Хочу заверить, что я лично и Валерий Цепкало тебя поддерживаем. Мы понимаем, что 9 августа Лукашенко проиграл президентские выборы. Единственный легитимный президент в стране — это ты, Светлана Тихановская».

9 и 10 августа в Минске и ряде других городов страны прошли акции протеста. Сотрудники силовых структур использовали при разгоне спецсредства, в частности светошумовые гранаты. Задержаны более 5 тыс. человек.

По данным Минздрава, в минских больницах сейчас находятся 200 пострадавших участников несанкционированных протестов. В МВД сообщили, что один человек скончался в результате взрыва в его руке неустановленного устройства.

Акции протеста проходят после состоявшихся 9 августа в Беларуси выборов президента. По предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская — 10,9%.