В районе Комаровского рынка прямо сейчас длинная цепь — девушки стоят с розами в руках

Прямо сейчас у Комаровского рынка несколько сотен девушек стоят с цветами в длинной цепи. Люди растянулись от перекрестка улиц Хоружей — Куйбышева до Дома мебели, пишет TUT.BY.

Девушки делятся цветами и молча стоят длинной цепью, уже начинают образовывать второй ряд.

Среди них — фрилансеры, айтишники, дизайнеры, журналисты, пенсионерки, учителя. Их активно приветствуют автомобилисты.

— Мы за мирный протест. В предыдущие дни мы старались помогать людям, поддерживать и сопереживать тем, кто выходит на протесты, оставляли в подъездах еду и медикаменты, — говорит одна из участниц Ксения.

Некоторые пенсионеры по дороге на Комаровский рынок останавливаются. Узнав, что происходит, присоединяются. Есть и те, кто кричит: «Идите работать, собирать урожай».

Здесь же курсирует синий микроавтобус без номеров.

Вскоре появилась милиция и в рупор попросила разойтись, предупредив об «установленной законом ответственности».

Девушки кричат «Позор!», бросают цветы и начинают расходиться.

— Главное, нас уже увидели, — говорят они.

Прохожий начал раздавать девушкам цветы со словами:

— Я простой гражданин, это наши девчата, они стоят за нас.

Девушки кричат «Верам, можам, пераможам!» и снова выстраиваются в длинную цепь. Другие просят не кричать лозунги и напоминают, что это молчаливая акция.

Около 11.50 девушки стали ближе ко входу на крытый рынок и не расходятся. Теперь их здесь меньше — около 50 человек.

Проходящий мужчина говорит:

— Девчонки, вы лучшие!

Подъехал второй микроавтобус без номеров. Внутри — мужчины в балаклавах.

Пожилая женщина подошла к машинам силовиков и сказала им:

— Сидите спокойно и не трогайте молодежь, это же ваши сестры и братья.

Это минчанка, ей 82 года, всю жизнь проработала на заводе.

Говорит:

— Я уже скоро уйду отдыхать, а вам, детки, тут жить, я за молодежь.

Спустя час после начала акции солидарности с пострадавшими от насилия девушки начали расходиться.

Около 12.00 к месту событий подъехал автозак, чуть позже эта машина уехала.

Оставшиеся снова выстроились в цепь. К ним присоединяются прохожие, в основном девушки. Участники в белых майках уже почти разошлись.

Кто-то из женщин принес икону, мужчина поднял ее и встал в цепь.