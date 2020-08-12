С 12 августа 2020 г. в Беларуси запрещено продавать пиротехнические изделия. Об этом сообщает МАРТ.

По сообщению министерства с 12 августа вступает в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 августа 2020 г. № 475 «Об обороте пиротехнических изделий», которым вводится запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями, пишет Myfin.by.

Что это значит?

МАРТ просит принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси.