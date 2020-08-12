Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало объявил о создании Фронта национального спасения Беларуси. 12 августа соответствующее видеообращение он опубликовал в Telegram.

«Я объявляю о формировании Фронта национального спасения Республики Беларусь.

Цели фронта:

Мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Республики Беларусь и насильственного захвата государственной власти Лукашенко А. Г.;

Борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Республики Беларусь;

Защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей», — написал Цепкало.

Цепкало также рассказал, что был вынужден покинуть Беларусь, объехал Россию, Украину, Польшу, сейчас опять находится в Украине, дальше планирует ехать в Литву и Латвию.

Он отметил, что общался с белорусскими диаспорами в трех странах – РФ, Украине и Польше – и многие выражали заинтересованность в создании фронта или комитета национального спасения Беларуси, а также готовность помогать ему для демократизации Беларуси.