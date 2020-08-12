Советский и российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, которым наградил его Александр Лукашенко. Народный артист СССР заявил, что ему стыдно носить орден, связанный с правителем, который создал «для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией», пишет «Коммерсант».

Спиваков был награжден орденом Франциска Скорины в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, а также защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. Награда была учреждена в 1995 году, за 25 лет ей отметили только 230 человек.

«Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране… Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая право на мирные протесты. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением»,— написал дирижер.

Спиваков напомнил, что многократно выступал в Минске и других городах Беларуси, а 10 лет назад создал фестиваль «Владимир Спиваков приглашает», благодаря которому в республику «приезжали выдающиеся артисты миры, прославленные балетные труппы, уникальные хоровые коллективы». «Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются, для того чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что «плачущие утешатся»? Так и будет!» — заключил артист.