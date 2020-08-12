Посол Польши в Беларуси вмешался в дело трех поляков, задержанных в Минске. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

По словам замглавы польского МИД, посол Польши уже встретился с представителями белорусских властей, передает Польское радио.

«Сегодня утром наш посол посетил МИД Беларуси, где попросил об освобождении польских граждан и возможности объятия их консульской опекой. Встреча только недавно закончилось, и на ее результаты необходимо будет подождать. Самое главное в настоящий момент – это безопасность наших граждан и их скорейшее возвращение домой», — отметил замглавы МИД Польши.