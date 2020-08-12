Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на массовые протесты в Беларуси против Александра Лукашенко и призвал власти не применять насилие.

Об этом Порошенко заявил в своем видеообращении.

По словам экс-президента, «белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим переменам в жизни государства».

Порошенко считает, что насилию и массовым репрессиям нет места в современном цивилизованном мире.

«Считаю, что белорусским властям необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательств к насилию», — сказал он.

Бывший президент призвал освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных, мирных протестующих, а также прекратить преследование политических оппонентов и обеспечить инклюзивный и открытый диалог власти с белорусским обществом.

Порошенко заявил, что в Беларуси нужно объявить о проведении досрочных президентских выборов с широким привлечением БДИПЧ/ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур.

Пятый президент призвал украинскую власть в контакте с партнерами в Люблинском треугольнике назначить спецпредставителя Украины по Беларуси.