Доктор политологии Павел Усов считает, что у Тихановской еще есть миссия, которая выполнима.

Уважаемая Светлана! Уважаемая, избранный Президент Республики Беларусь, Светлана Тихановская. Да, да, именно избранный Президент, волей и голосом народа. Помните об этом, помните даже тогда, когда вас заставили покинуть страну, ту страну, которой вы должны были руководить!

В том, что Вы остались одна — наша вина. Это мы оставили Вас наедине с системой. Сражаясь на баррикадах за свои голоса, за свой выбор, мы забыли о Вас. Забыли, что власть может ударить по самому важному, но самому незащищенному пункту — по Вам.

Армия Лукашенко не смогла сломить и задавить протеста на улицах, тогда он направил его против Вас. Это само по себе является проявлением слабости и трусости в высшей степени. Лукашенко побоялся встретиться с вами, взглянуть вам в глаза, вместо этого он выслал своих янычар, чтобы запугать и сломать Вас.

В самый критический момент Вы были без своей армии — одна! Им кажется, что они смогли Вас уничтожить. Но это не так. Я верю, что это не так! Сейчас Вы не в Беларуси, и пока не рядом с БЕЛАРУСАМИ, но Беларусь с Вами, и я уверен, что с Вами все БЕЛАРУСЫ. Я уверен, что они останутся вам верны, верны своему Выбору и Символу.

На ваши плечи легла важная историческая миссия — стать символом перемен, стать во главе всех, кто устал от произвола и несправедливости власти, всех, кто хочет перемен и свободной Беларуси.

Нет, не думайте, Вы не случайный политик, кандидат, президент. Вас выбрала история, судьба! Вы стали лидером, будучи слабой женщиной, Вы вдохновили миллионы сделать Выбор, Вы вдохновили тысячи безоружных людей на борьбу с тиранией!

Но главное, Вы дали возможность народу увидеть и понять, что беларусы свободолюбивый сильный Народ! Вы победили систему страха и лжи. Вы уже сделали очень многое!Пусть сегодня режим делает усилия, чтобы оставить все как было, но этого уже не будет. Вы победили! Народ Беларуси победил!

Не отчаивайтесь! Сломлен тот, кто сам считает, что его сломали, кто сам считает, что проиграл. Помните — Вы избранный Президент. Это факт. Не прекращайте борьбы, не опускайте рук и не отступайте. Продолжайте быть голосом народа, символом его надежд, оставайтесь его Выбором, его Победой!