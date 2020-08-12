Правление Национального банка Беларуси приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 7,75% годовых.

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацбанка по итогам заседания правления в среду.

«Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем уровне», — говорится в сообщении регулятора.

Следующее заседание по денежно-кредитной политике, на котором будет рассмотрен вопрос по ставке рефинансирования, состоится 14 октября 2020 года.

В соответствии с целевым прогнозом властей среднее значение ставки рефинансирования в 2020 году запланировано на уровне 8,75-9% годовых при инфляции не более 5% по итогам года.