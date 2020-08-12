На одном из избирательных участков в Молодечно по итогам подсчета голосов победила Светлана Тихановская. После этого председатель комиссии — директор школы написал заявление об увольнении, отказываться от объявленных результатов он не собирается. Теперь люди волнуются, что педагог с 22-летним стажем может лишиться работы, пишет TUT.BY.

С редакцией связались жители Молодечно и рассказали, что на участке № 25, который расположен в школе № 5, после подсчета голосов победила Светлана Тихановская с отрывом в сотню голосов от Александра Лукашенко.

«Весь коллектив поддерживает Евгения Васильевича, и педагоги готовы идти за ним, если уволят их директора», — рассказал источник в Молодечно.

У Евгения Макаревича большой педагогический стаж — он руководит школой уже 22 года. В соцсетях выпускники школы и его бывшие ученики пишут слова поддержки.

TUT.BY дозвонился в СШ № 5, чтобы поговорить с Евгением Васильевичем. Он говорит: ничего удивительного нет — комиссия считала голоса честно, и все.

«Это правда, что вы написали заявление на увольнение?», — уточнили мы.

«Да, правда. Скажем так, мое решение было спонтанным, уже после подсчета голосов… Но, как видите, я сейчас в школе. Я работаю, не уволен», — ответил вчера на звонок директор. По поводу точных результатов голосования давать комментарии он отказался и посоветовал обратиться в районную комиссию по выборам.