Президент Литвы Гитанас Науседа в среду предложил создать в Беларуси национальный совет из представителей властей и гражданского общества с целью преодоления кризиса в стране.

Глава литовского государства на пресс-конференции сообщил, что обсудил эту инициативу с президентами Польши и Латвии.

По словам Науседы, если Минск одобрит эту инициативу, освободит задержанных и прекратит насилие, президенты Литвы, Латвии и Польши могли бы взять на себя посредническую миссию.

«Хочу предложить план из трех пунктов, который мог бы стать прелюдией к посредничеству президентов региона в деле преодоления кризиса в Беларуси. Составных частей плана три. Первое — органы власти Беларуси прекращают применение силы против своих граждан и нагнетание ситуации. Второе — власти Беларуси освобождают задержанных, которые уже тысячи, всех участников протестов, которые на сегодняшний день подверглись репрессиям. Третий пункт — органы власти Беларуси возобновляют диалог со своим гражданским обществом», — сказал президент Литвы.

«Подходящим решением в этом направлении могло бы стать сформирование национального совета из представителей властей и гражданского общества, обязанностью и целью которого был бы поиск решений по выходу из кризиса в среднесрочный период. Если бы эти пункты подошли для начала дискуссии, то и президент Латвии, и президент Польши положительно относятся к этой инициативе и согласились бы посредничать вместе со мной, чтобы прекратить нагнетание этой ситуации и кризиса, который складывается в Беларуси», — сказал Науседа.

В Беларуси уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская — 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек госпитализированы. За 10-12 августа задержано более 6 тысяч человек.