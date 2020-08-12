Комитет по иностранным делам Сейма Литвы в среду принял заявление, в котором назвал выборы в Беларуси сфальсифицированными и предложил не признавать А. Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

«Это было сделано с одобрения всех партий. Мы обратимся к парламентам других демократических стран, чтобы они сформировали похожую позицию, и в месте с ЕС будем требовать проведения повторных выборов», — сказал член комитета Жигимантас Павилёнис.

Также Ж. Павилёнис добавил, что Сейм обратится ко всем демократическим странам за поддержкой такой позиции и собирается вместе с ЕС требовать новых выборов.

В заявлении предлагается вместе с ЕС требовать «новых, прозрачных и соответствующих всем демократическим процедурам выборов президента Беларуси».