Караник назвал акцию протеста медиков срежиссированной

Акция медицинских работников возле медицинского университета в Минске была срежиссирована, такое мнение высказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает Sputnik.

Около 200 медиков выстроились 12 августа в цепь солидарности против насилия. Во время проведения акции к протестующим пришел глава Минздрава и предложил «провести разговор». Однако врачи отказались общаться с ним. Позже в официальном Telegram-канале ведомства появилась его позиция по поводу данного события.

«Обидно понимать, что наших коллег используют для создания картинки и провоцирования силового ответа представителей органов внутренних дел. Удивительно осознавать, что люди, выступающие против насилия, отказываются разговаривать и решать проблемы. Ведь умение разговаривать и слышать – главный метод профилактики насилия. Удивительно видеть, как организаторы выставляют наших сотрудников для лучшего кадра, представляя это как стихийную акцию», – сказал он.

Караник отметил, что ему противно было узнать, что многие медики, призывая выйти на мероприятие в Минске, якобы сами находятся в других городах или просто не приходят на акцию.

«У организаторов (в этот раз) цветная и кровожадная картинка не получилась. И, к счастью для нас, никто из наших коллег не пострадал! Уважаемые работники системы здравоохранения! Нам дорог и нужен каждый из вас! Мы – за цивилизованный путь решения споров! Если у вас есть вопросы или нерешенные проблемы, которые требуют обсуждения, мы готовы встречаться – как с каждым из вас отдельно, так и с коллективами», – предложил он.