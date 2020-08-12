Глава участковой комиссии № 25 в Витебске Сергей Питаленко узнал свой голос на записи, на которой глава администрации Октябрьского района города Сергей Сташевский заставляет членов комиссии переписать протокол, поскольку на участке большинство проголосовало за Светлану Тихановскую.

Согласно аудиозаписи, Сергей Сташевский собрал избирательную комиссию за закрытыми дверями и спросил, как у них получилось, что победила Светлана Тихоновская. Члены комиссии ответили, что «посчитали то, что было».

На это глава администрации потребовал поменять цифры, поскольку «сегодня не та ситуация, чтобы смотреть на вот эти честные демарши», передает Радио «Свобода».

«Поэтому у меня есть к вам очень жесткое предложение изменять протокол и менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом. Значит, готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточное количество людей проголосовало… Но у нас есть другие задачи и другие проблемы, которые нам нужно решать. Вам сегодня, а потом еще с первого числа, а потом ко Дню учителя готовиться и так далее. Доходчиво объясняю? Поэтому давайте — решаем этот вопрос. Чтобы вы не выбивались здесь в микрорайоне, что два дома на улице Фрунзе имели одну позицию, а другие вторую, чтобы завтра здесь не пошли двор во двор, поэтому давайте в унисон решайте вопрос», — сказал чиновник.

Некоторые члены комиссии возмущались, почему нужно их руками «делать это дерьмо», и как им после этого «смотреть людям в глаза». Но глава администрации приказал взять бланки протокола и поменять пункт четвертый.

«Переписывайте», — сказал он.

Глава участковой комиссии Сергей Питаленко сказал корреспонденту «Свободы», что члены комиссии вынуждены были написать цифры, «которые продиктовали». Именно первый протокол, по которому побеждала Тихановская, члены комиссии сначала и вывесили для ознакомления наблюдателям.

Сергей Питаленко сказал, что также подписал новый протокол. Однако, по его словам, под новым протоколом подписались не все члены комиссии.

На вопрос, правда ли, что Сташевский заставил переписать протокол, он сказал, что «на аудио все есть».