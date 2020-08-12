Евросоюз призывает руководство Беларуси к политическому диалогу и грозит санкциями. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозепа Борреля от имени Евросоюза.

Евросоюз призывает власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных на акциях протеста и начать «искренний диалог» с широкой общественностью.

В ходе избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам, однако выборы не были ни свободными, ни честными, – пишет пресс-служба ЕС.

«Власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб, и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, усилилось подавление свобод собраний, СМИ и выражения. Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Кроме того, заслуживающие доверия сведения национальных наблюдателей указывают на то, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ», – говорится в сообщении.